الأمير هارى يخشى تعرض زوجته لهجوم بسكين أو حمض فى المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

قال الأمير هارى إنه لن يحضر ميجان ماركل إلى المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية مستمرة، تشمل تعرضها لهجوم بسكين أو حمض حارق، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وفي الفيلم الوثائقي الجديد لقناة "آى تي في"، "محاكمة الصحف الصفراء"، اعترف الأمير هارى بأن النجمة السابقة قد تتعرض للأذى الجسدى بسبب تصرفات الصحافة الصفراء.

وقال: "كل ما يتطلبه الأمر هو شخص واحد منفرد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء، ليتصرف بناءً على ما قرأه، وسواء كان ذلك سكينًا أو حمضًا... فهذه مخاوف حقيقية بالنسبة لي، وهي أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد".

انتقل هاري وميغان إلى كاليفورنيا في يونيو 2020 بعد التنحي عن منصبهما كعضوين في العائلة المالكة. لم يعد للزوجين إقامة رسمية في المملكة المتحدة.

وزعم الأمير هاري أن الملكة إليزابيث الراحلة تدعم معركته ضد الصحف الصفراء، وقال دوق ساسكس إنه أجرى العديد من المناقشات مع الملكة الراحلة حول تدخل الصحافة وأنها دعمت الإجراء الذي يتخذه ضدها.

وقال: "كانت تعلم كم يعني هذا بالنسبة لي وقالت لى تابع هذا حتى النهاية ".



