ارتفاع عدد ضحايا هجوم العاصمة الصومالية مقديشو لـ32 قتيلا و63 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع، الليلة الماضية، في مطعم "بيج فيو" في شاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأشار المتحدث باسم الشرطة الرائد عبدالفتاح آدم حسن في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف الرائد عبدالفتاح أن جنديا أستشهد خلال عملية تصفية منفذي الهجوم الإرهابي كما أصيب آخر، لافتاً إلى أن التقييم الرسمي للأضرار الناجمة عن الحادث لا يزال مستمرًا.

وأدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم، التفجير الارهابي الذي استهدف فندق شهير في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.