إنقاذ 26 مهاجرًا غير شرعى قبالة سواحل جزيرة "سيمى" اليونانية

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تمكنت السلطات اليونانية من إنقاذ 26 مهاجراً كانوا على متن قارب قبالة سواحل جزيرة "سيمى" اليونانية، وألقت القبض على شخص بتهمة الاتجار بالمهاجرين إلى اليونان.



وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن اعتقال الشخص البالغ من العمر 20 عامًا، جاء عقب أن اعترضت دورية تابعة لخفر السواحل اليونانى قاربًا سريعًا يحمل 26 أجنبيًا (14 رجلاً، وست نساء، وستة قصر) قبالة شاطئ "لاباثوس" غرب جزيرة "سيمي" فى جنوب شرق ؤ، مشيرة إلى أن الدورية تمكنت من إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى الجزيرة.



وأفاد المهاجرون بأنهم دفعوا للمتاجرين 4500 يورو للفرد مقابل عبورهم إلى اليونان، موضحين أنهم غادروا مدينة داتشا التركية على بعد 22 كيلومترًا شمال غرب "سيمي" مساء أمس /الجمعة/ بعد دفع المبلغ مقابل نقلهم إلى اليونان.