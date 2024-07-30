هبوط أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.78 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مواصلةً الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 15ر0 %إلى 78ر79 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا أو 18ر0 % إلى 67ر75 دولار للبرميل.

وأحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة بالأسواق في الآونة الأخيرة، وانخفضت توقعات نمو الصين إلى 8ر4 بالمائة من خمسة بالمائة بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام.

وانخفضت أسعار النفط 2% في الجلسة السابقة بعد انحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.



