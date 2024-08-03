أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..





تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

كشف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024 ، موضحا أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة والتأكد من استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة نظرا لكونها تحتوى على الرقم السرى الذى يمكن الطالب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

مدبولى: لا سبيل لزيادة الموارد الدولارية إلا بمضاعفة الصادرات الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته اليوم للإسكندرية تفقد خلالها عددا من المصانع، موضحا أن هدف الزيارات الميدانية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل المشكلات التى تواجهها واتخاذ القرارات الفورية، مؤكدا أنه لا سبيل لزيادة الموارد الدولارية إلا بمضاعفة الصادرات الفترة المقبلة.

أولمبياد باريس 2024 .. موعد مباراة مصر وفرنسا فى نصف النهائى

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مواجهة قوية أمام منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، وذلك عقب الفوز على باراجواي بركلات الترجيح، ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

عزمي محيلبة يحقق العلامة الكاملة بالجولة الرابعة للرماية فى أولمبياد باريس

حقق البطل المصري عزمي محيلبة العلامة الكاملة فى الجولة الرابعة بنتيجة 25/25 ويصبح الإجمالى بعد انتهاء الجولة الرابعة 96 / 100 ضمن منافسات الإسكيت فى الرماية بـ أولمبياد باريس 2024.

مدبولى: هدف الزيارات الميدانية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أى مشكلات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته اليوم للإسكندرية تفقد خلالها عددا من المصانع، موضحا أن هدف الزيارات الميدانية هو دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل المشكلات التى تواجهها واتخاذ القرارات الفورية.

الصحافة الفرنسية تعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

علقت الصحافة الفرنسية على المواجهة المنتظرة بين منتخب الديوك ونظيره منتخب مصر، والمقرر لها مساء الاثنين المقبل، فى نصف نهائي منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024. وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أولمبياد باريس على حساب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1. وفي المقابل وصل المنتخب الفرنسي على الأرجنتين بالفوز عليه بهدف نظيف.

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم السبت، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. جار تجميع النتيجة ومراجعتها

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مراجعة نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة، وتاتى مراجعة المراجعة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة كانت حريصة على حصول كل طالب على حقه بنتيجة الثانوية العامة 2024

3 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الضحايا لـ39550 شهيدا و91280 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39550 شهيدا، و91280 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

تنسيق الجامعات 2024 .. قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى مصر

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025.

المشى حافى القدمين والأكل على الطبلية والسجود.. تخلصك من شحنات الجسم السالبة

قال الدكتور مجدى بدران أستشارى الحساسية والمناعة، إنه في الحياة العصرية والمدنية الحديثة، نتعرض بشكل متزايد لما يعرف بالشحنات الكهربائية الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و تكرار التعرض لهذه الشحنات يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة العامة والدماغ.

الحكومة تنفى اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فقد تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.