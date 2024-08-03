أحمد يعقوب: 1.5 تريليون جنيه حجم الناتج الصناعى.. وخطة متكاملة لدعم القطاع

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن حجم الناتج الصناعى لمصر يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه وهو فى تنامى مستمر بنسبة 10% سنوياً، موضحاً أن الحكومة لديها خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعى وتمكين القطاع الخاص لزيادة النمو والإنتاج والتصدير.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمصانع الإسكندرية تأتى فى إطار الوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين وتقديم الحلول والتسهيلات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعم القطاع الصناعى والاهتمام بتطوير قطاعات مثل صناعة الأدوية والصناعات النسيجية والسياحية وغيرها، بما يرفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا إلى 7%.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الحكومة تولى أهمية لزيادة الموارد الدولارية لمصر عبر الاهتمام بقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، بما يدعم موارد مصر الدولارية.