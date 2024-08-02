اليوم السابع
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أحمد يعقوب: دمج وزارتى التخطيط والتعاون يضمن تحقيق التكامل الحكومى

الجمعة، 02 أغسطس 2024 07:43 م
أحمد يعقوب: دمج وزارتى التخطيط والتعاون يضمن تحقيق التكامل الحكومى أحمد يعقوب
كتب الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن أسلوب دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولى يضمن 3 معايير أساسية أولها تحقيق التكامل الحكومى ما بين الملفات التى تشرف عليها وزارتين سواء التنمية الاقتصادية والنمو والاقتصادى، وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى خطط التنمية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030 .

 

وأضاف أحمد يعقوب خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن من ضمن المعايير حسن استغلال أصول الدولة باستثمار كل ما تمتلكه الحكومة بشكل يضمن عائد جيد للدولة ويعود على المواطن بفرص عمل وتنمية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لجذب التمويلات الميسرة من هؤلاء الشركاء تساهم فى تحقيق الخطط التنموية.

 

ولفت أحمد يعقوب إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رانيا المشاط أكدت على أن رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة تمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


 







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الاستثمار




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