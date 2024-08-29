8 وفيات جراء تفشى بكتيريا الليستيريا المرتبطة باللحوم المعلبة المصنعة فى أمريكا

كتبت أمل علام

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، إن تفشي بكتيريا الليستيريا المرتبطة باللحوم المعلبة فى الولايات المتحدة، أدى إلى 14 حالة مرضية جديدة و5 وفيات إضافية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة، استدعت جميعها دخول المستشفى، مع 8 حالات وفاة إجمالاً، ويعد هذا التفشي الآن أكبر حادثة إصابة بالليستريا منذ تفشي المرض المرتبط بالشمام في عام 2011.

وذكرت الوكالة أن الوفيات الخمس الأخيرة حدثت في فلوريدا وتينيسي ونيو مكسيكو وكارولينا الجنوبية.

الليستريا هي بكتيريا مرنة يمكنها البقاء على الأسطح، مثل شرائح اللحوم، وفي الأطعمة، حتى في درجات الحرارة المبردة، على الرغم من أن التبريد لا يقتل الليستيريا، إلا أن إعادة تسخين الأطعمة إلى درجة حرارة عالية بما يكفي قبل الاستهلاك يمكن أن يقضي على البكتيريا.

تشير تقارير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البيانات الوبائية والمخبرية والتتبعية تشير إلى أن اللحوم المقطعة في محلات بيع الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك نقانق الكبد من ماركة Boar's Head ، ملوثة بالليستيريا وتسبب الأمراض.

يمكن أن يستغرق ظهور أعراض داء الليستريات، والتي تشمل الحمى والقشعريرة والصداع، ما يصل إلى 10 أسابيع لدى بعض الأفراد.

تنصح وكالة الصحة بشدة بعدم تناول اللحوم المعلبة التي تم سحبها من الأسواق وتحث المستهلكين على التحقق من أي منتجات تم سحبها متبقية، حيث يمكن أن يكون لها مدة صلاحية طويلة، مضيفة، إن بعض المنتجات لها تواريخ بيع تمتد إلى أكتوبر 2024.