طبيبة تحذر: تناول 50 جرام لحوم محفوظة يومياً يزيد فرص الإصابة بسرطان القولون

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن خطر اللحوم المصنعة يرجع إلى احتوائها غلى نترات الصوديوم والتى تستخدم كمواد حافظة للمأكولات المعلبة سواء كانت لحوم , أسماك أو خضار معلب، حيث تتحول نترات الصوديوم إلى نتريت الصوديوم الذى له القدرة على قتل البكتيريا خصوصاً بكتيريا Clostridium botulinum وبذلك تمنع نمو البكتيريا وتزيد صلاحية المأكولات المعلبة.

وأضافت سالى، أن القليل منها يعطى للحوم المصنعة اللون الأحمر الزهرى المرغوب فيه نتيجه لتفاعها مع الميوجلوبين الموجود فى اللحوم، كما يتم استخدامها لأنها تعطى نكهة وطعما مميزا للحوم، وتمنع عملية تزنخ الدهون، ووجد الخبراء أن تناول 50 جراما من اللحوم المحفوظة يومياً يزيد احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%، لافتة إلى أن هذه النتائج ارتبطت بشكل رئيسى مع سرطان القولون، و بعض السرطانات مثل سرطان البنكرياس و سرطان البروستاتا.

وأوضحت أن أضرارها، هى:

1 - يتسبب التعرض لها أثناء الحمل في حدوث عيوب خلقية للجنين .

2 - عند الرضع تتسبب فى حالة تنفسية خطيرة تعرف باسم متلازمة الطفل الأزرق.

3- تتفاعل نترات الصوديوم مع الأحماض الأمينية الموجودة باللحوم الحمراء مثل السوسيس والسجق والبسطرمة والسلامى واللنشون يكون مادة تسمى نيتروزامين.

4- النيتروزامين معروف أنه من المواد المسببة للسرطان بناء على المنظمة العالمية للغذاء والدواء. وبذلك صنفت المنظمة العالمية للغذاء والدواء اللحوم المحفوظة كمواد تحتمل الإصابة بالسرطان.

وأكدت ضرورة استبدال اللحوم الحمراء المعلبة بلحوم حمراء طازجة، وكذلك اللحوم البيضاء كالأسماك، لافتة إلى أن الطعام الطازج يمدنا بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم ويبعدنا عن أى مواد غير طبيعية لا يحتاجها الجسم، وشددت على ضرورة شراء اللحوم المصنعة من أماكن ومصانع معروفه ومضمونه، لتجنب مصانع بير السلم، التى تضيف للحوم هذه الماده بكميات كبيره عن الحد المسموح له ليعطى اللون الأحمر ويضيف نكهه على لحوم لا يمكن التعرف على مصدرها.