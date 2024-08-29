نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد المؤتمر السنوي العشرين لوحدة الغدد الصماء والسكر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،شهد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر السنوي العشرين لوحدة الغدد الصماء والسكر تحت عنوان Diabtes and Endocrinology an integrated approach، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بمبنى الجراحة الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عزت مصطفى رئيس قسم الباطنة بالمستشفيات، والدكتور محمد سلام رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بالجامعة، ولفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والأطباء بالكلية والجامعات المصرية وعدد من الطلاب.

تضمن المؤتمر كل ما هو جديد في تشخيص السكري ومضاعفاته بالإضافة إلى مناقشة أفضل الوسائل وطرق العلاج لأمراض الغدد الصماء



وخلال كلمته أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أهمية المؤتمر العلمي، مشيراً إلى دعم الجامعة لمثل هذه المؤتمرات ، موضحاً أن الجامعة تشهد تطوراً مستمراً في كافة الأصعدة حيث تقدمت في العديد من التصنيفات العالمية في الآونة الأخيرة، مؤكداً أيضاً أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم للمشروعات العلمية المختلفة.



من جانبها أكدت الدكتورة سالي محمود اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، والمؤتمرات والندوات العلمية لرفع تصنيف الجامعة.



في السياق ذاته أشار الدكتور عزت محمود إلى اهتمام قسم الباطنة العامة بالقوافل الطبية وعقد ندوات ومؤتمرات علمية بشكل مستمر، وتوعية الطلاب وتوسيع مداركهم العلمية بمثل هذه المؤتمرات.



كما أكد د. محمد سلام اهتمام وحدة الغدد الصماء بتطوير الوحدة لمساعدة المرضى خارج الجامعة من خلال العيادات الخارجية وتطوير الطلاب في مجال التخصص .



جدير بالذكر أنه في ختام المؤتمر تم تسليم درع تذكاري لكلٍ من د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة ، ونخبة من الأساتذة المشاركين بالمؤتمر.