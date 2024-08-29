اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 05:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميناء دمياط يستضيف مبادرة "100 يوم صحة"

الخميس، 29 أغسطس 2024 05:16 م
ميناء دمياط يستضيف مبادرة "100 يوم صحة" مباردة 100يوم صحة
دمياط معتز الشربيني

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استضافت هيئة ميناء دمياط، فريق تقديم الخدمات الصحية والتوعوية التابع للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك لتقديم خدماته العاملين بالهيئة، وتشمل تلك الخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس السكر والضغط وخدمات دعم صحة المرأة إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء بحرى  طارق عدلي عبدالله بضرورة تنمية أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى ورعايته صحياً واجتماعياً.

 

 







ميناء دمياط

100يوم صحة

اخبار دمياط




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