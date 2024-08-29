ميناء دمياط يستضيف مبادرة "100 يوم صحة"

دمياط معتز الشربيني

استضافت هيئة ميناء دمياط، فريق تقديم الخدمات الصحية والتوعوية التابع للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك لتقديم خدماته العاملين بالهيئة، وتشمل تلك الخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس السكر والضغط وخدمات دعم صحة المرأة إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله بضرورة تنمية أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى ورعايته صحياً واجتماعياً.