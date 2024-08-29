مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "نغمة حرة" لدعم المواهب

الأسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية مسابقة "نغمة حرة" لدعم المواهب والفرق الشابة كفرصة لتقديم أعمالهم الموسيقية للجمهور، وذلك بالمسرح المكشوف بالساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

شارك في المسابقة مجموعة من الفرق وهي: فرقة "حلم"، وفرقة "أستيريا"، وفرقة "جلب"، وفرقة "خارج النطاق"، وفرقة "بربري والشباب"، وقدمت الفرق عروضها الموسيقية أمام لجنة التحكيم المكونة من الموسيقار الدكتور محمد حسني، والفنان سامر جورج، ونيفين قناوي؛ مدير وحدة البرامج بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

اتفقت اللجنة على منح الجائزة الأولى لفرقة "بربري والشباب"، أما المركز الثاني فكان لصالح فرقة "حلم"، وتقرر منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفرقة "خارج النطاق".

ويذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.