معرض "احنا معاك" للحرف اليدوية برأس البر فرصة تسويقية لفنانين الهاند ميد

دمياط - هيثم مراد

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فعاليات معرض "إحنا معاك" للحرف اليدوية في رأس البر، بمشاركة عدد من صناع الهاند ميد على مستوى المحافظة، ليضم حرف يدوية متنوعة ما بين صناعات الكروشيه والمجسمات إضافة إلى صناعة الحلويات والألبان، فضلا عن وجود جانب كبير لصناع الأنتيك اليدوى.

تقول حسناء الجمل إحدى المشاركات في المعرض: "اعمل بمهنة الأنتيك من خلال دمج الاخشاب مع ألوان الديكوباج، هي حرفة يدوية لديها جمهورها، لكنى أري أن معرض احنا معاك فرصة جيدة للتعرف عن قرب على تلك المهنة"

وتابعت: " من السهل جدا تعلم تلك المهنة إلا أنها تحتاج إلى مهارة خاصة في اختيار الألوان، قطع خشبية صغيرة يمكنها أن تضفي مظهر جمالي داخل المنزل وبأسعار بسيطة جدا"

وأوضحت: " هنا في معرض احنا معاك تمكنا من تقديم كافة النماذج الممكنة بأسعار مناسبة جدا"

ظهور مميز لصناع الحلويات داخل أروقة المعرض، التى كان لها مكانتها الخاصة بين جمهور المعرض، يقول على البدوى صانع حلويات: " عندما علمنا بفكرة المعرض لم نتردد في المشاركة، فكرة المعرض قامت بتحفيزنا للمشاركة"

وتابع: " المشبك الدمياطي كان له نصيب الأسد من إجمالى المبيعات على مدار الايام الماضية، خاصة بعد أن قمنا بطرح كميات كبيرة منه بأسعار مناسبة"

وأوضح: " 65 جنيها سعر كيلو المشبك داخل المعرض، أيضا قمنا بعرض أصناف أخري من الحلوى التى تشتهر بها المحافظة مثل الهريسة والبسبوسة، أسعار تلك الأصناف لا تتجاوز ال 100 جنيه للكيلو"

وأكد صانع حلويات دمياط قائلا: " فكرة معرض احنا معاك ناجحة تسويقيا بشكل كبير، نجحنا في عرض اشهر منتجات دمياط من الحلويات أمام الجمهور بسعر تنافسي أتمنى تكرار تلك الفكرة خلال المواسم المقبلة"

"اتعلمى مهنة في عشر دقائق" صناع الهاند ميد والكروشية قدموا فكرة جديدة لزوار المعرض الراغبين في التعلم.

تقول سمر سيد صانعة كروشية: " قمنا بإطلاق مبادرة لتعليم رواد المعرض فنون صناعة الكروشيه و الهاند ميد المختلفة"

وتابعت: " معرض احنا معاك ملتقي جيد لنا جميعاً، تبادلنا الخبرات وقمنا بتنفيذ ورش عمل مختلفة لكنى أري أن تعليم وجوه جديدة ميزة إضافية تؤكد نجاح فكرة المعرض، عشر دقائق فقط كافية من أجل دخول أي شخص إلى عالم صناعة الهاند ميد تلك التجربة نفذناها هنا ونجحت بشكل كبير"

معرض احنا معاك للحرف اليدوية برأس البر



صناع الحلويات بدمياط