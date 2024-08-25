افتتاح معرض "إحنا معاك" لصغار الصناع والمنتجين بمدينة رأس البر

دمياط معتز الشربيني

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأحد، معرض "إحنا معاك" لصغار الصناع والمنتجين بمحافظة دمياط، والذى يُقام اعتبارًا من اليوم، بمدينة رأس البر، حيث جاء الافتتاح بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتفقد المحافظ، أروقة المعرض الذى جاء تحت إشراف نائب المحافظ وبالتعاون بين وحدة السكان ومديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وبمشاركة الجمعيات الأهلية وضم منتجات لعارضين بمجالات مختلفة تشمل "صناعة الأخشاب والأنتيكات الخشبية، المنتجات الغذائية، الحرف اليدوية للمرأة المعيلة وذوى الهمم، المشغولات اليدوية والمفروشات والمشغولات الجلدية"، علاوة على مشاركة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمشروع "البنك الأخضر" الذى يهدف إلى التوسع فى المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة ومواجهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية حيث تم المشاركة بالمشروع بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وحصل على المركز الأول بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، علاوة على مشاركته بجائزة التميز الحكومي.

وحرص محافظ دمياط، خلال تفقده للمعرض على التواصل مع العارضين وأشاد بما يتضمنه من مشغولات تعكس مهارة الصناع المشاركين ، كما أشاد بالمشاركة القوية للمرأة من خلاله وثمن جهود الجهات المشاركة لإقامة المعرض وذلك بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة للصناع بالمجالات المختلفة و تشجيع صغار الصناع وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم ، كما أكد الدكتور أيمن الشهابى، حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات ودعم تلك الجهود ، و فى هذا السياق، بحث " محافظ دمياط " إمكانية فتح منافذ لبيع تلك المنتجات وتعزيز مشاركات الصناع بالمعارض التى تقام داخل المحافظة وخارجها لتشجيع المنتج الدمياطي.

وقرر محافظ دمياط، مد فترة المعرض لأسبوع آخر لينتهى بنهاية الأسبوع المقبل وذلك لدعم العارضين من المرأة المعيلة وذوى الهمم.

ومن جانبها ، أشارت " المهندسة شيماء الصديق " أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة يتشارك بها كافة الجهات المعنية لدعم ملف الصناعات الصغيرة ، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى فى إطار رؤية الدولة نحو تعزيز الاستثمار فى الثروة البشرية وتحقيق التنمية بالقطاعات المختلفة.