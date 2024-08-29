مديرية العمل بمطروح: 30 ألف عامل غير منتظم يشاركون فى بناء مدينة العلمين

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة مطروح ، استقبلت بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران ، وفد شبابي من مركز شباب الجزيرة، قام بزيارة مدينة العلمين في إطار الجولات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، الوفد الشبابي حرص على زيارة مواقع عمل ،ولقاء العمالة غير المنتظمة التي تشارك في بناء وتعمير تلك المدينة الكبيرة ، وتفقد الوفد مواقع العمل ، بحضور المهندس محمد رشدى مدير مكتب السلامة، وفتحى حامد رمضان مدير مكتب العمل بالعلمين، حيث تضمن الوفد الشبابي أعضاء من اللجنة النقابية للعاملين بمركز شباب الجزيرة ، والمكون من 48 من شباب العاملين بالمركز.

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ،ان تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية فى سبيل القيام بالمهام المنوطة بمديريات العمل داخل المحافظات ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المحافظات ، وتشجيع الشباب على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء من خلال فرص العمل اللائقة أو فرص التدريب المهنى المجانية ، وغيرها من الخدمات .

وأضاف مدير المديرية، أن أعضاء الوفد أكدوا على تقديرهم للدور الذي تقوم به الوزارة ومديريتها مع العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى الوزارة ، والتي تصل إلى ما يقرب من 30 ألف عامل ، والتى يساهم منها في بناء مدينة العلمين ،كما استمعوا من العمال عن الدور الذي يقومون به والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لهم من خلال 6 منح سنوية ،ورعاية صحية ،وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أثناء العمل ، و30 ألف جنيه في حالات الإصابة .