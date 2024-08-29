محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه فى قوص باستثمارات 15 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب قرية المعرى المدمجة التابعة لمركز قوص علي مساحة 2030م، وبطاقة إنتاجية 80 لتر / ثانية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع إحلال وتجديد محطة المعرى المدمجة، تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم حوالى 37 ألف نسمه، بحجم استثمارات بلغ 15 مليون.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن المحطة سوف تلبي احتياجات الأهالي، فضلا عن ضمان استدامة خدمات المياه، مؤكدا أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، وإنشاء محطات جديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القديمة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.