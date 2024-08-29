محافظ قنا يناقش مع أعضاء الغرفة التجارية إقامة عدد من معارض أهلا مدارس

قنا صابر سعيد

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع أعضاء الغرفة التجارية الاستعدادات النهائية لإقامة عدد من معارض «أهلا مدارس» بالمراكز والمدن بالتنسيق مع المحافظة، لتلبية كافة احتياجات الأسر بمختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسن محمدالقط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مباحث التموين بقنا.



وثمن محافظ قنا جهود الغرفة التجارية، كشريك أساسى في إقامة المعارض، في المناسبات الإجتماعية المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مثل معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، فضلًا عن دورها في توفير السلع الغذائية الأساسية أوقات الأزمات بأسعار تنافسية.

وأضاف عبد الحليم، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة في استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع الاساسية، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمبادرات للمساهمة فى استقرار الأسعار، وضبط السوق خاصة مع قرب موسم استقبال الدراسة، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه أعضاء الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ قنا على الدعم الكبير لمعارض أهلًا مدارس، مؤكدين أن الهدف الأساسي من إقامة المعارض هو تقديم خدمة مجتمعية متميزة لأهالينا بمراكز ومدن المحافظة.