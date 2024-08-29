الصحة العالمية: 3 أيام لن تكون كافية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة

كتب محمد شرقاوى

قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن المنظمة ستتمكن من تلقيح 90% من الأطفال ضد شلل الأطفال على مرحلتين، وثلاثة أيام لن تكون كافية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العاملين بالمجال الإنسانى فى قطاع غزة سيعملون على دعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، مؤكدا أن 35 أمر إخلاء في قطاع غزة أدت إلى تدهور الوضع الصحي ونواجه صعوبة في توفير العلاج للحالات الطارئة.

وتابع: "أرسلنا 6 مهام منذ أسبوعين إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات لكن تم السماح لاثنتين منها فقط بالدخول"، مضيفا أن المنظمة تخطط لتنفيذ الحملات الصحية في قطاع غزة بالتعاون مع الصحة الفلسطينية ويونيسف.

وأوضح أنه يجب تنفيذ وقفات إنسانية لمواصلة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، وقد نحتاج إلى يومين إضافيين، متابعا أننا نواصل العمل مع مصر والأردن والأطراف كافة لتقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في غزة.