محافظ بورسعيد يلتقى ممثلى مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى فى دورته الأولى

بورسعيد - محمد عزام

التقي اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، ممثلي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي لمناقشة استعدادات إقامة مهرجان بورسعيد السينمائي فى دورته الأولى، والذى يقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم ، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المخرج محمد فاضل ، الرئيس الشرفي للمهرجان، والناقد السينمائي احمد عسر ، وعبد السلام الألفى رئيس مجلس ادارة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية، لوسى مندور مدير المهرجان، وفريق عمل المهرجان.

واستمع محافظ بورسعيد، خلال اللقاء لكافة الجوانب المتعلقة بإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي بمحافظة بورسعيد، ويهدف المهرجان إلى تقديم منصة للإبداع السينمائي.



ويشمل المهرجان علي برامج متنوعة تعكس تطور السينما على المستويين المحلي والدولي، ويسعى المهرجان في دورته الأولى إلى استقطاب عدد كبير من صناع السينما والمواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، وتحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما لتقديم تجربة سينمائية مميزة تسهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

وأكد محافظ بورسعيد، بان المهرجان إضافة لمحافظة بورسعيد فى إثراء مجال الثقافة والفن للمحافظة ،موجها بأهمية التخطيط والاعداد الفنى والإعلامى الجيد لتنظيم وإقامة المهرجان بالشكل الأمثل، والتنسيق الكامل بين منظمى المهرجان ومحافظة بورسعيد، ليتم تنفيذ عمل فنى متميز.