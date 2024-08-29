محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

الغربية محمد طارق

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، اجتماعا مع المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لبحث ومناقشة سُبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمجلس المحافظين بالتعامل مع سرقات التيار الكهربائي و متابعة هذا الملف بشكل دوري بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية، أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لشركة الكهرباء بما يحقق التطور المنشود في جميع القطاعات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة وتحقيق التنمية والازدهار في قطاع الكهرباء بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.



وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف الجندي على ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولي الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء و ضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي بحزم لأعمال توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.



