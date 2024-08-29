محافظ الغربية يكرم 11 طالبا من أوائل الشهادات العامة والدمج

الغربية محمد طارق

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، 11 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والدمج من مختلف المراحل التعليمية بمحافظة الغربية، وذلك تشجيعا لهم لحثهم على المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء باسم مصر عاليا، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وفي كلمته أعرب المحافظ، عن سعادته وفخره بان يكرم أبناءه لليوم الثاني على التوالي والذي يدل بأن عروس الدلتا ذاخرة بأبنائها الفائقين و ينتظرها مستقبل باهر بفضل مجهودهم وتفوقهم، مؤكدا حرصه وإصراره على تكريم المتفوقين و تشجيعهم لبذل مزيد من الجهد والاستمرار على منصات التتويج ،لأنهم أمل وركيزة مصر في المستقبل القريب.

وأكد الجندي إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في القطاعات المختلفة وتبني أسلوب التـأهيل كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم بالمجتمع وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية لذوي الهمم وأسرهم وصقل مواهبهم وخبراتهم ومساعدتهم وفقاً للإمكانات المتاحة، موجهاً الشكر للطلاب وأولياء أمورهم على مجهوداتهم وتحقيق التفوق العلمي مشيدًا بمجهودات مديرية التربية والتعليم بالغربية واهتمامها الدائم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسياً وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية خاصة طلاب الدمج.

ومن جانبه وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية شكره وتقديره لمحافظ الغربية، على الدعم المتواصل والمستمر لأبنائه المتفوقين لاسيما من ذوى الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية والذهنية، مؤكداً حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من أفكارهم البناءة وقدراتهم المتنوعة، موجها الشكر لأولياء الامر على جهودهم المبذولة والأثر البارز على الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا المردود الإيجابي يساعد على تكوين شخصيتهم المستقبلية، خاصة أن التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات.

وسلم محافظ الغربية شهادات التقدير للطلبة الأوائل تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.



الجدير بالذكر أن محافظ الغربية، قام بتكريم زياد إبراهيم محمود إبراهيم، شروق رضا عطية عبد العاطي، علي علاء محمد الشورى ، محمد خالد عطية ،محمد علاء صبحي، اية وليد رضا، ايمان السيد مصطفى، وسام إيهاب محمد البسيوني، مازن ايمن صبري، الطلاب الأوائل والمتفوقين من الدمج ، كما تم تكريم الطالبة مايا محمد عادل رمضان الهريدي لحصولها علي المركز السادس مكرر علي مستوى المحافظة في امتحان الشهادة الإعدادية العامة بعد نتيجة تظلمات الفصل الدراسي الثاني و الطالب يوسف السيد عبد الغفار السيد صباح - شعبة علمي علوم لحصوله علي المركز الثامن علي مستوي المحافظة في امتحان الشهادة الثانوية العامة.