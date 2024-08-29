محافظ الأقصر يناقش ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً لمناقشة تلك ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، للوقوف على الأرقام النهائية لهذه المنظومات، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح.



وخلال الاجتماع تم استعراض ملف تقنين الأراضي طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وتقرير شهادة البيانات على منظومة المراكز التكنولوجية طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، كما استعرض مقارنة تقارير شهادة البيانات كإجمالى للمحافظة ، وكذا تم استعراض تواريخ التقارير واجمالى الطلبات المقدمة وانجاز المراكز والمدن وما تم انجازة من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والمراكز والادارات الهندسية وإدارات الاملاك، كما تم عرض الخطة الزمنية لتقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية اعتبارا من 1 سبتمبر 2024 وحتى 31 اكتوبر 2025، وخلال الاجتماع حث محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن على سرعة الانتهاء وانجاز ملف التصالح وملف التقنين وملف المتغيرات، مؤكداً على أهمية التواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.



وناقش محافظ الأقصر المسئولين عن ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات، مع التأكيد على اجتماع مماثل بشكل دورى والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذه الملفات وإزالة إية معوقات فى التصالح أو التقنين، مؤكدا على أهمية التخفيف والتيسير على المواطنين وتكثيف جهود العاملين بتلك المنظومات والعمل علي سرعة الانتهاء من أعمالهم.