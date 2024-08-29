محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر - صباح اليوم الخميس - معرض (أهلا مدارس) أمام محطة قطار مدينة الأقصر ، لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%؜، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال موسم افتتاح المدارس فى 21 من شهر سبتمبر القادم، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.



وحضر افتتاح المعرض كل من الدكتور هشام احمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأعضاء الغرفة التجارية.



واستمع محافظ الأقصر لشرح مفصل عن المعرض، والذى يضم نحو 10 عارضين ومقام على مساحة 350 متر، ويضم مختلف المستلزمات المدرسية من شنط وأحذية وزى مدرسي لمختلف المدارس وكتب خارجية مخفضة .



ومن جانبة أكد محافظ الأقصر، على أن هذة المعارض تأتى للحد من زيادة الأسعار خاصة مع اقتراب موسم المدارس وأشاد بوجود باكيات السلع الغذائية المخفضة ، مشيرا إلى أهمية التوسع في إقامة هذة المعارض للوصول إلى جميع المواطنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة ، كما أشاد بالمعرض والقائمين عليه.



واكد وكيل وزارة التموين، أن افتتاح المعرض اليوم هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف مدن المحافظة ، واوضح انه بالإضافة إلى احتواء المعرض لمستلزمات المدارس يحتوي أيضا على سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وجزء مخصص لعرض حلوى المولد النبوى بأسعار فى متناول الجميع ، مشيرا إلى اشتراك عدد 175 مكتبة وعدد 75 محل للزى المدرسى في مبادرة "اهلا مدارس" ، خارج المعرض لعرض وبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% وذلك على مستوى المحافظة ، وتستمر هذه المعارض لمدة شهر.

