محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة "جسور".. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعداد لتنفيذ مبادرة "جسور" بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، ميريل نسيم عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية جامعة قناة السويس، الدكتور صابر حسن رئيس القطاع التعليمي بمؤسسة مصر الخير وعضو المجلس التنفيذي لمبادرة جسور، مدير المكتب الفني بالمحافظة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، مدير المجمع التعليمي بالإسماعيلية، مدير التعليم العام، مدير التعليم الفني، مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومدير مركز التأهيل المهني.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالترحيب بضيوف الإسماعيلية وكافة الجهات المعنية والمشاركة والداعمة لمبادرة "جسور"، معربًا عن تفاؤله بهذه المبادرة ودورها في تطوير التعليم بكل مرحلة بالإسماعيلية، مضيفًا، يهدف مشروع مبادرة "جسور" بمحافظة الإسماعيلية إلى دعم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم، باعتبار التعليم قضية وطن شعبًا وحكومة.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال داخل المحافظة، مضيفًا، لدينا شغف لتكون مبادرة "جسور" في الإسماعيلية نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات، ووقع اختيارنا على محافظة الإسماعيلية لتميزها بالثقافة، أسلوب إدارتها المتميز، وجود جامعة مندمجة مع المجتمع المدني المحيط بها "جامعة قناة السويس".

مختتمًا، يتم تنفيذ المبادرة في إطار رؤية مصر 2030 للتعليم، التي تعتمد على خمسة محاور رئيسية، هي الإتاحة والجودة وعدم التمييز، الإطار المؤسسي والحوكمة، التمكين التكنولوجي والرقمي، بناء الشخصية المتكاملة، القدرة التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

تلا ذلك تقديم الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، عرض كامل للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي من خلال إشراف وزارة التربية والتعليم، ودعم (التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)، والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، والتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لقضايا التعليم، وهي مؤسسة التعليم أولًا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، جمعية تكاتف، ومؤسسة النيل بدراوي.

ويستمر العمل بالمشروع على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، لتشمل (434 مدرسة)، (8713 مدرس)، (1000 قيادة تربوية)، (957 أخصائي نفسي واجتماعي)، و(798 إداري) بصورة إحصائية مبدئية، 56 مدرسة تعليم مجتمعي يعمل بها 174 معلم.

ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بمدارس التعليم العام (رياض الأطفال –المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية)، بمحافظة الإسماعلية من القيادات التربوية والمعلمين والإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

ومرحلة قياس الأثر من خلال برنامج الزيارات الميدانية وتدريب كوادر التقييم العلمي والأكاديمي (فريق TOT)، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين.

بجانب برنامج التنافس العلمي والأكاديمي من خلال مسابقات (مدارس مصر – القائد الفعال- مدرس مصر -الإداري الفعال- الأخصائي الفعال).

وبرنامج دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، برنامج تطوير مدارس الخدمة المجتمعية للحد من التسرب، وبرنامج التحول الرقمي من خلال تفعيل منصة (تعليمي).

تفاصيل المشروع

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (من سبتمبر 2024 حتى يوليو 2025)، وتتضمن تدريب معلمات مرحلة رياض الأطفال، تدريب معلمي المرحلة الابتدائية، تدريب القيادات التربوية (مدير إدارة – مدير مدرسة – ووكيل مدرسة)، تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين (أوائل الصف الثالث الإعدادي – أوائل الصف السادس الابتدائي) "برنامج إحنا مصر"، تفعيل مبادرة التحول الرقمي (تعليمي)، تفعيل مسابقة (مدارس مصر).

والمرحلة الثانية (من أغسطس2025 حتى يوليو 2026)، وخلالها يتم تنفيذ برنامج تدريب المرحلة الإعدادية، برنامج تدريب الإداريين، تفعيل مسابقات (مدرس مصر – الأخصائي الفعال – القائد الفعال – الإدارة المتميزة)، برنامج الزيارات الميدانية وقياس الأثر، برنامج رعاية الطلاب الموهوبين (برنامج إبهار مصر).

والمرحلة الثالثة (من أغسطس 2026 حتى سبتمبر 2027)، ويتم خلالها تنفيذ برنامج إعداد الكوادر (فريق المدربين TOT )، إنشاء وحدة (جسور) بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة استدامة التنمية المهنية ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمسابقات التعليمية.

وتضمَّنت خطوات التنفيذ عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي مبادرة "جسور" للاتفاق على خطة العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف ومؤسسات مبادرة جسور، تشكيل اللجنة التنفيذية لمبادرة "جسور"، وعقد اجتماع موسع مع مديري إدارات محافظة الإسماعيلية (8إدارات) وهي: (شمال/ جنوب/ أبو صوير/ القصاصين/ التل الكبير/ فايد/ القنطرة غرب/ القنطرة شرق)، ثم عقد اجتماع مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، تفعيل منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف "حمزة" تستهدف المبادرة تنفيذ مقترح إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والصناعات الدوائية، (بداخل المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة العسكرية لتكنولوجيا المعلومات)، وذلك بتعاون الشريك الصناعي بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية.

بجانب تفعيل وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الورقية والخشبية، حيث تم إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات الورقية والخشبية منذ عام 2014، تشمل مصنع مخلفات الاخشاب بمدرسة المعمارية، مصنع المخلفات الورقية بمدرسة السلام الزخرفية، مصنع مخلفات الأخشاب ومصنع المخلفات الورقية بمدرسة المعدات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.







