محافظ الإسماعيلية يناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجِّه بتذليل العقبات أمام المواطنين

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، المركز التكنولوجي، أصول الدولة، ومنظومة التقنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه، ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم، ورفع معدلات الأداء بالمنظومة.

ووجَّه "أكرم" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، وضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.

مشددًا على بذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها، وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

مشددًا على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يسمح بأي بناء مخالف، وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين والملتزمين بالقانون.

