محافظ أسيوط يبحث مع التجار مشاكل الاستثمار وتنمية المناطق الصناعية

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتذليل العقبات أمام قطاع الاستثمار ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام صغار المستثمرين وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل للشباب وأصحاب الحرف المختلفة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لدفع عجلة التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمنوطة بهذا الملف الهام.

جاء ذلك خلال لقاءه بالتجار وصغار المستثمرين بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط.

ناقش اللقاء المشكلات التي تواجه صغار المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم بالحلول فضلاً عن بحث سبل وأفكار لتنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية الصناعات التكاملية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بالمحافظة خاصة وأن أسيوط تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبو تيج، دشلوط بأبوتيج) وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

ولفت محافظ اسيوط، إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة إدارتها في خدمة المستثمرين وتقديم وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب استثمارات جديدة، داعياً المستثمرين لمواكبة التطور العلمى والصناعي واستخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة والتواصل مع الدول الأجنبية لرفع مستوى الإنتاج وفقاً للمعايير الدولية ورفع مستوى التنافسية لتكون على مستوى التصدير.