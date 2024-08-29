3000 مشارك.. أسوان تستعد لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أسوان – عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية من "الناس للناس".

تهدف المبادرة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ودعم الآخرين وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وتسعى محافظة أسوان، لتنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تستهدف كل الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى أقل من ٢٤ ساعة تقدم للمشاركة ما يقرب من ٣٠٠٠ مشاركا 52 % منهم من الذكور، و ٤٨ % من الإناث بينهم من هو أقل من ٢٠ عاماً، ومن هو فوق الأربعين من جميع محافظات الجمهورية ( طلاب - معلمين - محامين - أطباء -صحفيين - مهندسين .. )، وسيتم تأهليهم وتدريبهم ومنحهم فرصة الحوار مع قيادات الدولة وأعضاء الحكومة بشكل مباشر ليسمعوا لهم ويسمعوا منهم حتى يمكنهم أن يكونوا سفراء حقيقيين للمشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذى يعد أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة متمثلة فى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق " رؤية مصر ٢٠٣٠ " وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة فى مجالات الصحة ، والتعليم ، والثقافة والرياضة ، وإعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلى والخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة ، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً.