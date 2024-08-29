اليوم السابع
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:53 ص
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

ويستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع الحكومة، تفاصيل ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس  بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا  جهود زيادة المنتجات البترولية، مستعرضاً الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.


 







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