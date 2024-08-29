فوز طلاب جامعة الأقصر بثلاث ميداليات فضية بملتقى برلمان الجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

حقق طلاب جامعة الأقصر، المشاركين فى فعاليات ملتقى برلمان الجامعات المصرية، والذي انعقد تحت شعار "معاً نحو التميز نبني قادة المستقبل"، بمدينة جمصة الساحلية وتنظيم جامعة المنصورة، المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل الصغير، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بأن طلاب الجامعة الفائزين بالميداليات الفضية بالملتقى هم: الطالب طه أحمد يس كلية الفنون الجميلة ميدالية فى موضوع ( تعزيز الأمن السيبراني في مصر)، وفوز كل من الطالب معتز حمودة، والطالب أحمد حسن كلية الطب البشرى ميدالية فضية فى موضوع ( الحد من سفر الأطباء حديثي التخرج ).

وهنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل، الطلاب الفائزين والمشاركين في الملتقى على الإنجاز الذي حققوه خلال مشاركتهم بالملتقى، مؤكدة أن الجامعة حريصة على دعم الطلاب بكافة الأنشطة، مشيرة إلى تكريم جميع الطلاب المشاركين بالملتقى، حيث ضمت هيئة إشراف الوفد الطلابي ذكاء محمد صبرى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والإشراف المرافق للفوج السيد محمد نوبى مدير رعاية شباب كلية الآثار.

فيما استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في ديوان عام المحافظة عدد من أبطال المحافظة لتهنئتهم بفوزهم فى البطولات الدولية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والدولية، وقدم محافظ الأقصر، التهانى لكل من "إسراء محمد الطاهر" تحت 21 سنة ميزان 61 كيلو، و"ريتاج النوبى فتح الله" ناشئات ميزان فوق 61 كيلو لحصولهم على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا، كما توجه بالتهنئة للاعبى بطولة الجمهورية ( البراعم) للمصارعة الرومانية، والذين حصلوا على المركز الأول جمهورية وهم "ريتاج تقى محمد"، و"رقية عماد الدين أبو الحسن"، و"بسنت عبد الهادى إبراهيم"، و"سيف محمود بدوى"، و"عبد الرحمن عماد الدين أبو الحسن"، و"يونس محمد يونس" مركز ثانى جمهورية، و"عبد الرحمن يوسف محمد".