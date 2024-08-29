اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

عاصفة ترابية تضرب مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:41 م
عاصفة ترابية تضرب مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان عاصفة ترابية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت حالة عدم إستقرار حالة الطقس التى اجتاحت الأجزاء الجنوبية لمحافظة أسوان، واجتاحت عاصفة ترابية مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، مساء اليوم الخميس،و الأتربة أجزاء كبيرة من المدينة، وحجبت الرؤية نسبياً.

من جهتها أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لاى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة،ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات.

 







ابوسمبل

عاصفه ترابيه

اسوان

اخبار الطقس

طقس اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة