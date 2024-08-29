عاصفة ترابية تضرب مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استمرت حالة عدم إستقرار حالة الطقس التى اجتاحت الأجزاء الجنوبية لمحافظة أسوان، واجتاحت عاصفة ترابية مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، مساء اليوم الخميس،و الأتربة أجزاء كبيرة من المدينة، وحجبت الرؤية نسبياً.

من جهتها أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لاى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة،ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات.