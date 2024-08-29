ضبط 40 منشأه سياحية غير ملتزمة بقوائم الأسعار فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الإدارة العامة للسياحة بشن عدد من الحملات خلال هذا الأسبوع ، بنطاق الأحياء (منتزة اول - منتزة ثان - شرق - وسط) ،وذلك بشأن المرور والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.

وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقد أسفرت الحملات عن عدد 17 منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة 15 منشآت غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وقد تم إستدعاء مسئول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به، وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.

وعدد 16 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعا، وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.



و9 منشأت حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، 6 غير خاضعة لاشراف الادارة المركزية للسياحة و المصايف تبين أثناء المرور أنها خاضعة لاشراف وزارة السياحة، 5 منشأت بها إيصال أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها، منشأة مغلقة أثناء المرور، وسيتم إعادة المرور للتفتيش.