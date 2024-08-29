سحب وأمطار رغم الحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 29 أغسطس 2024 إلى الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، حيث يستمر الطقس حارا رطبا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا ليلا.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

الخميس 29 أغسطس

تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

الخميس 29 أغسطس والجمعة 30 أغسطس

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادى الجديد)، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

السبت 31 أغسطس

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من الوادى الجديد على فترات متقطعة.

الأحد 01 سبتمبر

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرضاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الهيئة أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد صباحا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32.