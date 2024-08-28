اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الأرصاد: استمرار غطاء السحب على مناطق متفرقة وفرص لسقوط أمطار خفيفة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:02 م
هيئة الأرصاد: استمرار غطاء السحب على مناطق متفرقة وفرص لسقوط أمطار خفيفة حالة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن في ظل المتابعة المستمرة لـ حالة الطقس يشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود غطاء من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة خلال الساعات القادمة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة