رئيس جامعة سيناء: 20 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بفرعى القنطرة والعريش

محمد صبحى

أعلنت الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، تقديم 20 منحة دراسية كاملة لـ أوائل الثانوية العامة للدراسة للعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك فى جميع كليات الجامعة بفرعيها في القنطرة والعريش.

وقالت الدكتورة جيهان فكري، إن جامعة سيناء خصصت عدد من المنح الدراسية بفرع القنطرة وتشمل منحة واحدة لكل من كلية الصيدلة والأسنان، و4 منح دراسية بكلية الهندسة، و4 منح دراسية بكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت رئيس جامعة سيناء أن منح فرع العريش تشمل منحة كاملة بكل من كليات الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و3 منحة دراسية بكلية الهندسة و4 منح كاملة بكلية تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن جامعة سيناء أعلنت الحد الأدنى للقبول بكلياتها بفرعيها في القنطرة والعريش لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية (مدارس ستيم والنيل)، للالتحاق للعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بخصومات تصل لـ40% لفرع العريش و30% لفرع القنطرة، بالإضافة الي حزمة من المنح الدراسية لعدد من الفئات.

وأكدت جامعة سيناء تقديم خصومات للدراسة تصل إلى 40% بفرع العريش و30% بالقنطرة، بالإضافة إلى حزمة من المنح الدراسية ومنها تخفيض 15% من المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين رياضيا الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى ببطولة الجمهورية وتخفيض 30% من المصروفات الدراسية للحاصلين على المراكز الثلاث الأولى للبطولات الدولية، وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية للطلاب الأشقاء ما عدا الطالب الأقدم بصرف النظر عن عددهم، وتخفيض 25% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بجامعة سيناء وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية لأبناء ضباط القوات المسلحة والشرطة الحاليين والسابقين وذلك لعام دراسي واحد فقط، وتخفيض 25% لأبناء الشهداء من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة، وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية لعام دراسي واحد فقط.



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المعامل الدراسية بجامعة سيناء