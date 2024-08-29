رئيس جامعة سوهاج يستعرض أحدث تقنيات الجراحات الميكروسكوبية فى مؤتمر علمى

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لنقابة العلاج الطبيعى بمحافظة سوهاج، الذى استضافته الجامعة على مدار يومين، حيث أُقيم المؤتمر بمركز المؤتمرات الدولى فى المقر الجديد للجامعة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي بالمحافظة، والدكتور محمد المصري ممثل النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء بالمحافظة، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي النقابات الفرعية، والأطباء، والاستشاريين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأطباء المستشفيات والمعاهد الصحية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب.

في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور حسان النعماني بالضيوف والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشددًا على أهمية هذا الحدث كفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأطباء وشباب الباحثين مع أفضل الخبراء في مجالات العلاج الطبيعي والعظام والتغذية العلاجية، وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر النجاح المرجو وأن يسهم في تعزيز التعاون العلمي والمهني.

خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قدم الدكتور حسان النعماني محاضرة علمية تناول فيها أحدث التطورات في مجال جراحات العظام، حيث استعرض حالات حرجة تم إنقاذها بفضل الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

وأوضح النعماني، من خلال فيديو توضيحي، كيف ساهمت هذه العمليات الدقيقة في تحقيق نجاح كبير، مكن المرضى من الشفاء. كما شدد على الدور التكميلي والهام للعلاج الطبيعي في مرحلة التعافي وتأهيل المرضى لمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد راغب عن شكره العميق للدكتور حسان النعماني على استضافته ودعمه للمؤتمر، مشيدًا بجهود لجان الإعداد والتنظيم واللجان العلمية التي عملت بجد لضمان نجاح المؤتمر. أكد راغب على الأهمية المتزايدة لمجال العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة العامة، وأشار إلى حرص النقابة على تنظيم المؤتمر سنويًا للاطلاع على أحدث الأبحاث والتطورات في هذا التخصص. وأوضح أن جلسات اليوم الأول من المؤتمر ستركز على موضوعات مهمة متعلقة بالعلاج الطبيعي وأمراض العظام والروماتيزم، بينما ستخصص جلسات اليوم الثاني لمناقشة موضوعات التغذية العلاجية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

من جانبه، عبر الدكتور محمد المصري عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث، الذي جمع كوكبة من العلماء والأطباء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي. ونقل تحيات الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي في مصر، وشكر جميع المشاركين والمنظمين على جهودهم التي أثمرت عن تنظيم مؤتمر ناجح ومتميز. وأعرب عن أمله في استمرار هذا النجاح في الأعوام القادمة، مع التطوير المستمر لمجال العلاج الطبيعي لتلبية احتياجات المرضى والمجتمع.