جامعة حلوان تعلن بدء الدراسة بكلية علوم التغذية العام الدراسى 2024-2025

محمد صبحى

حققت جامعة حلوان إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق كلية علوم التغذية، لتكون أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية، مؤكدة بذلك ريادة جامعة حلوان في استحداث تخصصات تواكب متطلبات العصر. ومن المقرر أن تفتح الكلية أبوابها للطلاب ودخولها تنسيق العام الدراسي 2024-2025.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "يأتي إنشاء كلية علوم التغذية كجزء من رؤيتنا الشاملة لتطوير الجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. لقد حرصنا على تجهيز الكلية وفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقدم تخصصات فريدة تلبي احتياجات السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري."

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير جامعة حلوان، حيث تسعى الجامعة دائمًا إلى تحديث برامجها الأكاديمية وتوسيع نطاق تخصصاتها لمواكبة التطورات العالمية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وقد، كشف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، مؤسس كلية علوم التغذية ومقرر المجلس التنفيذي لتشغيل الكلية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، عن التفاصيل الهيكلية والرؤية الاستراتيجية للكلية الجديدة.

حيث أوضح الدكتور القاضي أن الكلية تضم أربع شعب رئيسية، هي:

1. شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية

2. شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية

3. شعبة تغذية المجتمع

4. شعبة علوم الأغذية

وأكد أن إنشاء الكلية قد تم بموجب القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2020، والذي تضمن أيضًا اعتماد لائحتها الداخلية.

وعن رسالة الكلية، أشار إلى أنها تتمحور حول "تقديم خدمات تعليمية وبحثية تطبيقية متميزة تواكب معايير الجودة المحلية والإقليمية والدولية في مجالات تغذية المجتمع والتغذية العلاجية وعلوم الأغذية". وأضاف: "نهدف إلى إعداد خريج متميز لديه وعي كامل بمشكلات المجتمع الغذائية، قادر على المشاركة في حلها، ومواكبة متطلبات سوق العمل والتطور العلمي في مجال التخصص، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة."

هذه الرؤية الشاملة تعكس التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين النظرية والتطبيق، مما يؤهل خريجيها للتميز في مجالات التغذية المختلفة ويساهم في تلبية احتياجات المجتمع الصحية والغذائية.

وتفتح كلية علوم التغذية آفاقًا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، حيث تتنوع مجالات العمل المهني وفقًا للتخصصات المختلفة:

1. خريجو تخصص التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية):

يتمتع هؤلاء الخريجون بفرص عمل واسعة تشمل:

- المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية

- المؤسسات التي تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية

- الحضانات والمدارس والمصانع والأندية

- الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية

2. خريجو تخصص علوم الأغذية:

تتوفر لهم فرص متنوعة في:

- الجهات البحثية المتخصصة

- المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية

- إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

- تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية

- المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة

3. خريجو تخصص تغذية المجتمع:

يلعب هؤلاء الخريجون دورًا حيويًا في:

- المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية

- مراكز رعاية الأمومة والطفولة

- إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات

- تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص

هذا التنوع في مجالات العمل يعكس الأهمية الاستراتيجية لتخصصات كلية علوم التغذية ودورها الحيوي في تلبية احتياجات المجتمع الصحية والغذائية، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام الخريجين للمساهمة بفعالية في تطوير القطاع الصحي والغذائي في مصر.

تفتح كلية علوم التغذية بجامعة حلوان أبوابها للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامجها المتخصصة، حيث ترحب الكلية بخريجي الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضة. ويتم قبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق. ويتم قبول شهادات المعادلة للوافدين حسب القوانين المنظمة لذلك.

والطلاب الراغبين الالتحاق بشعبة التغذيه العلاجيه باللغه الانجليزيه ان يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الانجليزية.

تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، بتخصص علوم الأغذية، ودرجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص تغذية المجتمع.

وتعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويتم اختيار تخصص التغذية العلاجية من الفرقة الأولى، بينما يتم اختيار التخصصات الأخرى من الفرقة الثانية وفقًا للائحة الداخلية للكلية، كما يُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات.