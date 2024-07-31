رئيس جامعة حلوان يؤكد استعداد الجامعة لتقديم كافة السبل لدعم الابتكار

محمد صبحى

انطلاقا من دعم الابتكار بجامعة حلوان، انطلقت احتفالية تسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الثانية بحاضنات جامعة حلوان ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، حيث حصلت 10 شركات ناشئة على تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه، صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الاحتفالية، أن الجامعة على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم للشركات الناشئة المحتضنة لتصنيع وتسويق منتجاتها، مع التوجيه بأهمية دراسة الأثر في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.



وأوضح الدكتور عماد محمد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الكيانات التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلي نماذج أولية ومنتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان، ما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وقد تم تسليم عقود 10 شركات ناشئة محتضنة بجامعة حلوان بحضور الدكتور عمـاد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان ابوطالب وكيل كلية الفنون التطبيقة للدراسات العليا ومدير نادي ريادة الأعمال.

ويهدف برنامج انطلاق بإشراف الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي، وياسمين سمير مدير برنامج انطلاق، ومتابعة ودعم الدكتور رضوان عبد الحميد مدير ادارة المشروعات بالجامعة إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.

وقد فاز مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان تنافسيا بالانضمام لمبادرة إنطلاق لإنشاء حاضنتي أعمال بجامعة حلوان فى مجال التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم وفى مجال صناعة الأثاث المصرى بكلية الفنون التطبيقية.



وقدم الدكتور إيهاب عيسوي، مدير الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاصنة Biocluster عرضا لما تم تحقيقه من البرامج التنفيذية الخاصة بمكتب الحاضنات التكنولوجية ضمن الخطة الاستيراتيجية لجامعة حلوان وما تم تقديمة من الدعم الفني والمالي والقانونى للشركات المحتضنة لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات الناشئة واستخراج السجل التجاري والبطاقات الضريبية، كما أوضح انه تم تسليم أربعة عقود لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Pharo-zymes لانتاج الانزيمات الصناعية ، Extractor-Oil لإنتاج المستخلصات من النباتات الطبية والعطرية وتركز على تقديم المكونات الأساسية الضرورية لصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، Insucare لتصنيع مضخات إنسولين ذكية لمرضي السكري و ، Dr Vettoo و هي منصة لتقديم خدمات التغذية العلاجية المتكاملة

وقد تم تسليم ستة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسي لحاضنة الاثاث و فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، مهندسة ريهام علام، ومهندسة هالة حسن عبد العال بدعم من استاذهم الدكتور عبد الرحمن بكر ومتابعة متميزة من المدير الاداري استاذة سامي دسوقي متولي

حيث قدمت حاضنة الاثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات و البيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا وهذه الشركات هي:magic chance لصناعة منتجات خشبية مبتكرة من خلال اعادة تشغيل بواقي الاخشاب والتي كانت تعتبر عبأ على المصانع، Metail هي حلB2B للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإنشاء تجربتهم الافتراضية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للعملاء بالتصفح المنتجات بطريقة غامرة ، Nefer Siwa لتصميم وحدات أثاث مدموجة بفن المكرمية والنول بالخيوط القطنية والكتان ومزجهم فى الأخشاب وصناعة الأثاث المنزلى، SH FOR FURNITURE لصناعة وحدات اثاث متعددة الوظائف قابلة للفك والتركيب ،Selim Elkady Design Studio لتصميم و تصنيع وحدات الاضاءة والاكسسوارات المنزلية بالاعتماد على خامات محلية عالية الجودة و صديقة للبيئة ، ندي ديزاين لتصميم وتنفيذ الاثاث من خلال ماكينات سى ان سى باستخدام الخامات والاخشاب المصريه

وعلي جانب اخر تم تكريم أعضاء فريق مشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرنكفونية و الإتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق الوعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامه والمسئولية المجتمعية للجامعات ودعم ريادة الأعمال المجتمعية ، حيث حقق مشروع سفير بجامعة حلوان المخرجات المرجوة من إنشاء حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية (بنات) ، تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريب والباحثين علي إدارة الحاضنات التكنولوجية، رفع الوعي لدي الطلاب و أعضاء هيئة التدريس بريادة الأعمال المجنمعية و أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبني جامعة حلوان لوثيقة المسئولية المجتمعية ودمج أهداف التنمية المستدامة بخطة الجامعة الإستراتيجية وتنفيذ مقررأكاديمي في التنمية المستدامة واخر عن ريادة الأعمال والابتكار ووضع اسس لحاضنة في الخدمات التعليمية بكلية التربية.



وقد تم تكريم و تقديم الشكر لأعضاء الفريق، وهم: الدكتور إيهاب عبد الرؤف – منسق مشروع سفير بجامعة حلوان – الدكتورة رشا شرف ، والدكتورة إيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتورة سارة البيه وكيل كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير حاضنة الأميرة فايزة للرياضة، والدكتور وليد شعبان مدير نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بكلية الإقتصاد المنزلي والدكتورة عبير ابراهيم كلية الفنون التطبيقية والدكتور باسم يوسف بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود المسلاوي – عميد كلية الهندسة بحلوان ومدير وحدة التخطيط الاستيراتيجي والدكتورة سناء حجازي بكلية الخدمة الاجتماعية و الدكتورة نهى أبو زيد وأ.م.د. أماني النحاس بكلية الآداب الدكتورة ميادة الأخضر بكلية التربية الرياضية للبنات ود.سليمان رمضان بكلية الفنون التطبيقية والدكتورة ماي إبراهيم بكلية التجارة وإدارة الاعمال، والدكتورة إيناس القاضي بكلية التربية الرياضية ورشا فتوح –المنسق الإداري بمكتب الحاضنات لتكنولوجية و سهام محسوب – المراقب المالي للمشروع تقديرا لمساهمتهم في إنجاح المشروع.