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تغيرات مفاجأة.. الأرصاد تكشف آخر توقعات فرص الأمطار وأماكن سقوطها

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:53 ص
تغيرات مفاجأة.. الأرصاد تكشف آخر توقعات فرص الأمطار وأماكن سقوطها الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد صباحا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32.

 







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