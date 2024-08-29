بدء التشغيل التجريبى لبرج إشارات أبنود التابع للسكة الحديد بعد تطويره

كتب سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد في أعمال التشغيل التجريبي لبرج إشارات أبنود بمحافظة قنا ضمن مشروع تحديث وتطوير خط نجع حمادي/ الأقصر الحالي والذي يعمل بنظام الارتباط الميكانيكي بطول 118 كيلومتر، وتحويله إلي نظام تحكم الكتروني EIS بدلاً من النظام الميكانيكى الحالى وتزويد الخط بالكامل بنظام التحكم المركزي (CTC) وذلك بغرض زيادة عوامل الأمان لمسير القطارات علي الخط.

وتتكون مكونات البرج من 21 إشاراة ضوئية وعدد من المزلقانات الضوئية التي تم تطويرها ضمن مشروع الاشارات الجديدة والذي سيعمل على زيادة أعداد القطارات والرحلات اليومية على خط الصعيد.

كانت هيئة السكة الحديد بدأت أعمال تطوير نظم الإشارات خط نجع حمادي/ الأقصر من خلال عدد من المحطات 28 محطة و14 برج رئيسي و45 مزلقان.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.