المحكمة الإدارية التونسية تعيد المنذر الزنايدى لسباق الرئاسة

وكالات

قال مسؤول قضائي إن المحكمة الإدارية التونسية قضت، الخميس، بقبول طعن المرشح البارز المنذر الزنايدي، وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية التونسية ، المقررة في السادس من أكتوبر في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع.

والثلاثاء، قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق، لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات، التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.

وبحسب موقع الحرة، قال المتحدث القضائي فيصل بوقرة، إن الحكم "بات ولا يقبل الطعن".

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية بتونس، الثلاثاء، بقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي تقدم به رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي.

ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، التي تضم الرئيس الحالي سعيد، والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي.