هيئة الانتخابات التونسية: إجراءات الترشح للرئاسة لم توضع لإقصاء أي مرشح

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أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أيمن بوغطاس أنّ الهيئة لم تضع إجراءات جديدة للترشح لانتخابات الرئاسة، وأنّ هذه الاجراءات موجودة في قانون 2014، معتبرا أنّ التعلل بضيق الوقت جانبه الصواب لأنّ موعد الانتخابات معلوم منذ مدة وشروطها أيضا معلومة منذ مدة.



وقال أبو غطاس إنّ الإجراءات لن توضع لإقصاء أي مرشح وهي موجودة في قانون 2014 ودستور 2022، مشيرا الى أنه بالنسبة للتزكيات تم تنظيم هذه العملية لمنع التلاعب.



وأضاف أن هيئة الانتخابات حريصة على سلامة المسار الانتخابي في جميع مراحله وعلى حقيقة ومصداقية النتائج مهما كان المرشح ومهما كانت النتيجة. حسبما ذكر موقع "موازييك " الإذاعي التونسي اليوم /الجمعة/ .



وتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية - منذ فتح باب الترشح يوم 29 يوليو الماضي حتى الآن - 3 مرشحين. ومن المقرر إغلاق باب الترشح يوم 6 أغسطس الجاري على أن يتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا في 11 أغسطس، وستكون الانتخابات الرئاسية التونسية يوم 7 أكتوبر المقبل.



وكان رجل الأعمال التونسي يسري سليمان - البالغ من العمر 55 سنة - قدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم /الجمعة/، فيما أودعت الأكاديمية ليلى بنت فرحات الهمامي، يوم /الأربعاء/ الماضي أوراق ترشحها بالمقر المركزي لهيئة الانتخابات التونسية. وكان فتحي بن خميّس كريمي أول من قدم ملف ترشحه في أول يوم لفتح باب الترشح، وهو "عامل" .