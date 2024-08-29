الكنيسة تعقد جلسات نقاشية جديدة مع مجموعات ملتقى لوجوس الرابع

كتب: محمد الأحمدى

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءات مع باقي مجموعات ملتقى لوجوس الرابع للشباب، استكمالًا للجلسات النقاشية التي عقدها مع أولى مجموعات الملتقى، يوم الأحد الماضي.

ودارت خلال لقاء قداسته مع كل مجموعة مناقشات في العديد من الموضوعات التي أفرزتها أسئلتهم وحدثهم قداسته عن الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها الحالي خارجها.

ويناقش الملتقى الرابع لشباب لوجوس محاور أربعة في إطار عنوانه "خد خطوة" وهي خد خطوة نحو الله، نفسك، مجتمعك، هويتك القبطية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور". وتهدف إلى تأصيل روح الفرح بصورة حيّة مُعاشة في نفوس الشباب، الذين يعدون مستقبل الكنيسة، وتدريبهم على التلامس مع محبة المسيح وسط الضغوط والمشغوليات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب نتمتع بجذور كنيستنا وبلدنا مصر.