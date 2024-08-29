الشباب والرياضة بالإسكندرية: مبادرة "صيف شبابنا" مستمرة حتى 20 سبتمبر

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا" فى كافه مراكز شباب عروس البحر، حيث قامت مراكز شباب أبيس 8، العامرية، الناصرية، بتنفيد فعاليات المبادرة، حيث تم تنظيم ورشة "تعليم الخياطة" بمركز شباب الناصرية، وورشة تعليم "الخرز " لأعضاء نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب العامرية وورشة تعليم طهى الطعام بمركز شباب أبيس 8.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيرة تساهم فى حياه أفضل.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مبادرة "صيف شبابنا " تأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات، وتستمر المبادرة حتى 20 سبتمبر المقبل، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق مبادرة "صيف شبابنا" حيث تتضمن مبادرة صيف شبابنا وعلى وجه الخصوص الفترة الصيفية لإجازات الطلبة والطالبات وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب فى جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية فى مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.