صيف شبابنا.. مراكز شباب ناصر ببنى سويف تتسابق بالفعاليات الرياضية

بنى سويف - هانى فتحى

نفذ مركز شباب منشأة هديب التابع لإدارة شباب ناصر شمال محافظة بنى سويف، نشاط رياضي بعنوان دوري كرة القدم طلائع ، شارك فيها العديد من الفرق الرياضية وذلك ضمن خطة النشاط الرياضى لشهر يوليو الجارى وحسب خطة المركز الداخلية وقد شارك الدورى طلائع من أعضاء مركز الشباب.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف أن خطة المركز الداخلية تتنوع بالأنشطة والفعاليات المختلفة لجميع المراحل العمرية من أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية وسياسية وذوي الاحتياجات الخاصة والرياضية والدينية لتلبية احتياجات الشباب والطلائع والتي يشارك بها العديد من أعضاء المركز لتفعيل دور مراكز الشباب فى تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة.