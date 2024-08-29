السيرة الذاتية للدكتور سامح التونى مدير مديرية التموين الجديد فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 152 لسنة 2024، يتضمن تكليف الدكتور سامح فاروق التونى عمار، بالعمل كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، وذلك لمدة عام أو حتى يتم شغل الوظيفة بالتعيين وفقًا لأحكام القانون، ويتيح القرار للدكتور سامح التونى التمتع بكافة المزايا والبدلات المرتبطة بهذه الوظيفة القيادية.

يُذكر أن الدكتور سامح فاروق التونى من محافظة أسيوط، وتحديدًا من مركز القوصية حاصل على ماجستير فى القانون، ودكتوراه فى القانون العام بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، ويتمتع الدكتور سامح بسيرة ذاتية متميزة، حيث اجتاز البرنامج الوطنى 2030 الذى تقدمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كما حصل على دورة تدريبية من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

قبل تكليفه بإدارة مديرية التموين بسوهاج، شغل الدكتور سامح فاروق التونى منصب عضو المكتب الفنى لمساعد وزير التموين لشؤون الرقابة فى ديوان عام وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، ويأتى هذا التكليف فى إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الرقابة وتحسين الأداء فى مديرياتها لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية.