السكة الحديد تعدل اليوم تركيب قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

واعتباراً من يوم 30 / 8 / 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

وكذلك اعتباراً من يوم 31 / 8 / 8 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الإسكندرية / القاهرة وقطار 919 القاهرة / الإسكندرية بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة)، وبنفس جداولهم الحالية مع استمرار إيقاف تشغيلها أيام الجمع والعطلات الرسمية. ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارى 1904 – 948.