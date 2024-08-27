السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس بعربات VIP ، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة.

وتقرر اعتباراً من يوم 29 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 931 القاهرة / الاسكندرية ليكون بالتركيب ( 3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة ) وبنفس جدوله الحالى .

واعتباراً من يوم 30 / 8 / 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب ( 3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة ) وبنفس جدوله الحالى .



وكذلك اعتباراً من يوم 31 / 8 / 8 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الاسكندرية / القاهرة وقطار 919 القاهرة / الاسكندرية بالتركيب ( 3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة ) وبنفس جداولهم الحالية مع استمرار ايقاف تشغيلهم أيام الجمع والعطلات الرسمية .

ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارى 1904 – 948 طبقاً للجداول المرفقة .



مواعيد قطار 1904