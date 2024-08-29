اليوم السابع
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بالتعاون مع التعليم العالى والمتحدة

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تشارك بفعاليات وأنشطة مهرجان العلمين للوافدين

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:36 ص
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تشارك بفعاليات وأنشطة مهرجان العلمين للوافدين فعاليات مشاركة الجامعات المصرية
محمد صبحى

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تشارك الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، في مهرجان العلمين الجديدة ضمن فعاليات مشاركة الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح رئيس الجامعة الدكتور هشام عبد السلام، أن مشاركة الجامعة في مهرجان العلمين الجديدة تأتي تعزيزًا لدورها في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتفاعل بين الطلاب. وأوضح أن هذه الفعالية، التي تُقام لأول مرة في مدينة العلمين الجديدة والتي تشهد إقبال غير مسبوق بمهرجان العلمين، تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات، مثل الفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية.

وأكد الدكتور عبدالسلام أن الهدف من المشاركة هو تحفيز الطلاب على الانخراط الفعال في الأنشطة الرياضية والثقافية، مما يسهم في توسيع آفاقهم الفكرية والاجتماعية. وأضاف أن هذا يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التفاعل بين الطلاب، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. كما شدد على حرص الجامعة على أن تكون جزءًا من هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بخطى ثابتة ومتجددة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير مثل هذه الفاعليات التي تنمي من قدرات الطلاب وتساهم في خلق منافسة شريفة بين طلاب الجامعات المصرية.

 







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