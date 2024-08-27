اليوم السابع
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بمشاركة واسعة من الجامعات الخاصة..

وزارة التعليم العالى تستكمل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:50 ص
وزارة التعليم العالى تستكمل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مشاركة جامعة المنصورة الجديدة
كتب محمد صبحى

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تستقبل اليوم مدينة العلمين الجديدة الفوج السادس من الرحلات والبرامج الطلابية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والذي يضم طلاباً من عدد من الجامعات المصرية الخاصة، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تمثيل جميع الجامعات المصرية في هذا الحدث المهم.

وتشمل قائمة الجامعات المشاركة في هذا الفوج كلاً من الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة حورس، جامعة سفنكس، وجامعة المنصورة الجديدة.

وتتنوع الأنشطة المقامة خلال المهرجان لتشمل مجالات متعددة منها الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية، مما يتيح للطلاب فرصة المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والفنية.

يذكر أن مشاركة الجامعات فى مهرجان العلمين يقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إن مشاركة الجامعات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة يعكس حرص الوزارة على دمج جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر في الأنشطة الطلابية الهادفة، حيث ان هذا المهرجان يوفر منصة فريدة لتبادل الخبرات وتعزيز روح التعاون بين الطلاب، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.







التعليم العالى

مهرجان العلمين

اخبار مصرية

العلمين

الشركة المتحدة



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