استجابة لمطالب المواطنين.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارع المعهد الديني في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تنفيذ حملة إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارع المعهد الديني بنطاق حي منتزه ثان، و أكد على ضرورة فتح الشارع وتيسير حركة المرور به وإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة سير المواطنين.

وخلال إزالة الإشغالات، وجه محافظ الإسكندرية بقطع التيار الكهربائي عن الباكيات المخالفة داخل سوق المعهد الديني بالإضافة إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واستمع سيادته إلى شكاوى ومطالب المواطنين المتواجدين بالشارع، موجهًا جميع الجهات المعنية بالعمل على حلها، جاء ذلك وسط إشادة واستحسان من أهالي المنطقة.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه بمجرد الانتهاء من مشروع مترو أبو قير سيتغير نمط الحياة بالمنطقة، وسيكون المشروع بمثابة واجهة حضارية أمام غالبية المباني الواقعة في مسار المترو الجديد، وستنعكس على قيمتها السوقية، ومن ثم لا مكان للأسواق العشوائية أو الإشغالات.

وأوضح سيادته في هذا الإطار أن استراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية تستهدف الفترة القادمة إنشاء أسواق حضارية بكافة أحياء الإسكندرية تراعي الأبعاد الاجتماعية للباعة الجائلين وتوفر خدمات لائقة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، نائبة المحافظ، وسكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس الحي، ومدير إدارة النظافة وتجميل المدينة ومديرة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.